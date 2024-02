Durante blitz realizada na Rodovia SE-100, no município de Pirambu, equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) flagraram dois homens transportando uma espingarda calibre 28. O caso de porte ilegal de arma de fogo foi registrado na noite o último sábado, 3, nas imediações do Povoado Aguilhadas.

Conforme informações policiais, os suspeitos foram abordados pelas equipes da Polícia Militar que atuavam na ‘Operação Bloqueio’, que tinha como objetivo impedir a entrada de armas e drogas na cidade de Pirambu, durante a realização do evento Verão Sergipe.

O suspeito, que carregava o armamento e dois facões em uma mochila, alegou que usava a espingarda para fazer a segurança de uma fazenda da região.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pirambu.

Fonte: Ascom PM/SE