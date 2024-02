Equipes da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem sob a suspeita de tráfico de drogas, no Bairro Pereira Lobo, em Aracaju. A ação policial ocorreu na tarde do última sábado, 17.

Segundo informações policiais, o suspeito foi flagrado com aproximadamente 100 gramas de cocaína, em uma aglomeração de torcedores nas imediações do Estádio João Hora. Além disso, o suspeito também portava uma arma do tipo soco-inglês.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE