Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem suspeito de agredir a própria irmã no Bairro São Conrado, na Zona Sul da capital. O fato aconteceu nessa terça-feira, 6.

A equipe do 1º BPM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a uma denúncia de violência doméstica na Rua Soldado João Ribeiro.

Os militares foram até o local, onde perceberam que a vítima estava nervosa e chorando muito. Questionada sobre o fato, a mulher informou que havia sido agredida fisicamente pelo próprio irmão.

Ainda de acordo com a vítima, o suspeito estava ouvindo música e ficou irritado com o pedido para baixar o volume do som. A informação foi confirmada por uma testemunha que precisou intervir na situação.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes para que fossem tomadas as providências legais.

Fonte: Ascom PM/SE