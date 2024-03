Policiais civis da Delegacia de Arauá cumpriram dois mandados de prisão contra um investigado por homicídio. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 28, em Santa Luzia do Itanhy.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a equipe foi ao Povoado Riacho do Marco, em Santa Luzia, com o intuito de intimar um dos envolvidos em um homicídio no município de Arauá, ocorrido no ano de 2023.

“Durante interrogatório, constatamos que o investigado já possuía dois mandados de prisão em aberto expedidos por Nossa Senhora do Socorro, sendo um destes por homicídio e outro por porte ilegal de arma de fogo”, explicou o delegado.

Em interrogatório, o investigado negou os fatos e a autoria delitiva. Ele foi preso e se encontra à disposição da Justiça para ser submetido à audiência de custódia.