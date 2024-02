A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) divulgou imagens do suspeito de furtar uma motocicleta em frente a um condomínio localizado no bairro Farolândia. O caso ocorreu no dia 19 de fevereiro. As imagens foram divulgadas nesta sexta-feira, 23.

De acordo com as informações policiais, por volta das 8h, a vítima estacionou o veículo na avenida Capitão Joaquim Martins Fontes, onde fica localizado o condomínio. Ao retornar, já às 9h, não mais encontrou a motocicleta.

Com a verificação das imagens das câmeras de segurança do condomínio, identificou-se que o furto ocorreu por volta das 8h32, sendo praticado por um homem. Conforme as imagens, o homem veste uma camisa azul e calça bege.

Ele observa a movimentação no condomínio e ainda chega a entrar na portaria.

A vítima registrou boletim de ocorrência, e a DRFV iniciou as investigações. O veículo é uma motocicleta de modelo Honda CG 150 Fan.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização do suspeito sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.