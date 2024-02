Após trabalho investigativo, a Polícia Civil de Própria identificou o envolvido em um assalto ocorrido há quase dois meses, nas proximidades de um posto de saúde local. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 21.

O inquérito policial mostrou que o suspeito, na companhia de um menor, a bordo de uma motocicleta e portando arma de fogo, abordou um adolescente e, com violência e grave ameaça, roubou o seu celular.

Segundo o levantamento policial, Miguel Matheus Pereira, conhecido como “Gasparzinho”, é suspeito do delito. Ele, que também é investigado por ter corrompido o menor para participar do assalto, foi identificado por uma testemunha.

O delegado Marcos Carvalho e sua equipe descobriram que, algumas semanas após o roubo do celular, Gasparzinho foi preso e permanece detido pelo suposto envolvimento num homicídio.

Diante da elucidação do crime de roubo do aparelho telefônico, outra prisão preventiva contra Matheus será representada, dessa vez por roubo com emprego de arma de fogo e corrupção de menores.

A Polícia Civil de Própria pede à população que, caso tenha informações sobre outros delitos cometidos pelo investigado, preste o Boletim de Ocorrência ou ligue para o Disque-Denúncia, no número 181.