A Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) prendeu em flagrante um homem suspeito de violência doméstica, no Bairro Piabeta, município de Nossa Senhora do Socorro. A ocorrência de crime previsto na Lei Maria da Penha foi registrada na noite do sábado, 17.

De acordo com as informações policiais, o suspeito foi conduzido ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) depois de ameaçar e agredir fisicamente a esposa.

No momento em que os policiais chegaram no local da ocorrência, o suspeito já havia sido contido por populares, pois estava embriagado e bastante agressivo.

Fonte: Ascom PM/SE