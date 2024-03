O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu o inquérito policial sobre a tentativa de homicídio, ocorrida em 13 de janeiro deste ano, no bairro Porto Dantas, Zona Norte da capital. Como resultado das investigações, foi cumprido nesta quarta-feira, 20, o mandado de prisão preventiva contra um suspeito de 34 anos.

De acordo com as informações obtidas durante diligências realizadas pelo DHPP, o crime teria sido motivado por discussões entre vizinhos. Ainda, de acordo com evidências reunidas durante o processo, no dia do crime, durante a noite, o suspeito chamou a vítima, e, ao se aproximar, efetuou disparos de arma de fogo, mas não conseguiu atingir o alvo. A arma utilizada no crime foi encontrada em um terreno baldio e apreendida pela polícia.

Com a conclusão do inquérito, o DHPP solicitou a prisão preventiva do homem de 34 anos, que foi deferida judicialmente e cumprida nesta quarta-feira, 20. É importante destacar que o homem já estava detido por outro crime.