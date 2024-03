Nessa terça-feira, 12, policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio de policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar, prenderam em flagrante Jonas Roberto de Macedo, 33, Luis Carlos Alves e Silva Junior, 32, Geovane Andrade da Silva, 23, José Gláucio Silva Gomes, 27, e Flávio Giliarde da Silva, 27, pelos crimes de estelionato, comunicação falsa de crime e associação criminosa. Flávio era motorista de um caminhão que transportava produtos diversos oriundos de São Paulo/SP, com destino a Maceió/RN, Recife/PE e João Pessoa/PB. A carga estava avaliada em quase R$600 mil. Quando passava por Cristinápolis/SE, Flávio negociou a carga e o caminhão com o grupo de outros quatro criminosos, levando o veículo para Macambira/SE.

Segundo as informações policiais, com exceção de Flávio, todos os envolvidos já foram presos anteriormente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Na madrugada desta terça-feira, a empresa transportadora percebeu inconsistências no trajeto indicado pelo motorista e repassou as informações às equipes do Cope. Durante o trabalho de campo, toda a carga foi recuperada em um posto de combustíveis de Macambira.

As investigações ainda continuam em andamento para identificar e prender os demais indivíduos que compõem a associação criminosa.