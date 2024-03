Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o auxílio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) cumpriram o mandado de prisão contra uma mulher de 45 anos investigada por homicídio em Goiás. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 11, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Ela estava foragida há 23 anos.

Na época do crime, no ano de 2000, a investigada, o irmão e a cunhada, entraram em um motel, localizado na cidade de Uruaçu (GO), e efetuaram disparos de arma de fogo contra um funcionário, dentro de um dos quartos. A vítima morreu.

A Dipol então recebeu um pedido de apoio da Polícia Civil de Goiás, para localizar a foragida, e conseguiu encontrá-la em uma residência, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Em seguida, o Cope foi acionado e os policiais civis efetuaram a prisão, dentro do imóvel.

A decisão judicial expedida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Uruaçu (GO) foi cumprida, e a investigada será encaminhada para Goiás, estado onde o crime foi praticado.