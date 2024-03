Equipes da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no município de Estância. O flagrante aconteceu no último sábado, 9.

Os policiais realizavam rondas de rotina na região central da cidade, quando perceberam um veículo cujo condutor fazia manobras perigosas. Diante da situação, os militares deram ordem de parada ao condutor do carro e iniciaram o processo de abordagem.

Com o motorista, nada foi encontrado. Porém, dentro do veículo, os policiais encontraram uma pistola 9mm, com dez munições. O homem informou que era CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e disse que passou a portar a arma após ser ameaçado pelo vizinho.

Como não apresentou nenhum documento autorizando o porte de trânsito da arma, ele foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE