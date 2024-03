Militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem por suspeita de agressão contra a companheira no Bairro 18 do Forte, Zona Norte de Aracaju. O fato aconteceu nesta quinta-feira, 7.

Segundo informações policiais, os militares foram acionados pelo Ciosp, e a vítima relatou que o suspeito chegou embriagado em casa. Ainda segundo ela, aconteceu uma discussão, momento em que foi agredida fisicamente pelo companheiro.

O suspeito estava no local e recebeu voz de prisão. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimentos aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

Fonte: Ascom PM/SE