Na manhã desta terça-feira, 26, a Polícia Civil, através da 7ª Delegacia Metropolitana, prendeu um condenado por estupro de vulnerável em Nossa Senhora do Socorro. O crime aconteceu em 2019, no povoado de Taiçoca de Fora, em Socorro, e a sentença definitiva contra o homem, de 29 anos, saiu neste mês.

De acordo com a apuração policial, o preso teria mostrado seu órgão sexual e praticado atos libidinosos na presença da vítima. Ainda segundo o depoimento da vítima, que tem parentesco com o condenado, os atos aconteceram por anos, na residência do preso, quando ela ia ao local pegar algo, já que ambos moravam próximos.

A investigação mostrou que o homem se aproveitava quando a mãe da vítima estava distraída, e assim cometia os atos criminosos. Além disso, a vítima também relatou que as ações aconteciam com uma outra integrante da família.

A partir do cumprimento do mandado de prisão definitiva, o investigado será encaminhado à audiência de custódia e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional, com a finalidade de cumprir sua sentença em regime fechado.