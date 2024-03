A Delegacia de Carira busca localizar o homem investigado pela morte de Cleverton Nascimento Andrade, “Cuquinha”. O crime, que tem como suspeito Valdemir Santos da Cruz, ocorreu no dia 22 de abril de 2023, num bar situado em frente ao hospital do município carirense.

Segundo apurações, a vítima e o denunciado estavam num evento que ocorria no bar, quando iniciaram uma discussão, momento em que o agressor puxou um canivete e a vítima uma garrafa para se defender. Cleverton foi desarmado com uma cadeira e acabou recebendo diversos golpes de canivete.

Apesar de ser levado para o hospital local, veio a óbito em decorrência das perfurações sofridas. Câmeras de segurança das redondezas do fato capturaram a ação delitiva e as imagens foram juntadas ao inquérito policial que investiga o crime.

As investigações mostraram que o homicídio foi praticado de forma que impossibilitou a defesa da

vítima Cleverton Nascimento Andrade, que foi surpreendida com a ação do denunciado.

O autor já foi denunciado pelo Ministério Público e encontra-se até hoje foragido. Assim, a Delegacia de Carira pede a ajuda da sociedade para denunciar o paradeiro do autor. Informações sobre o caso podem ser enviadas ao Disque-Denúnica (181).