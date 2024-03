Militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem suspeito de agredir a ex-companheira na Zona Sul da capital. O fato foi registrado na madrugada desta quinta-feira, 21.

A equipe do BPTur foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificação de uma denúncia de agressão nas proximidades de um estabelecimento comercial no Bairro Atalaia.

A vítima relatou que, assim que deixou o seu ambiente de trabalho, foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro. Logo após cometer a violência, o suspeito fugiu em uma bicicleta.

Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito nos arredores da casa da vítima, no Bairro Coroa do Meio. Assim que recebeu a voz de prisão, o suspeito passou a ameaçar a vítima na presença da equipe policial.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE