A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 28 anos, suspeito de tráfico de drogas, no Bairro Olaria, em Aracaju. Com o detido, foram encontrados 110 kg de maconha. A ação ocorreu na manhã do último domingo, 17. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 18.

De acordo com informações policiais, equipes realizavam patrulhamento na região do Bairro Jabotiana quando perceberam um homem em atitude suspeita descendo de um veículo próximo a um posto de combustível. Ao ser abordado, foi encontrado com o suspeito um quilo de maconha, e em seu carro havia mais entorpecentes, totalizando 20 kg da mesma substância, que estavam em uma caixa de ovos.

Ao informar à polícia onde residia e que teria mais drogas armazenadas, os militares se deslocaram até o local, no bairro Olaria. Ao chegar no endereço informado, foram localizadas mais 4 caixas de ovos cheias de entorpecentes. O preso afirmou que ele era responsável por armazenar a droga para outra pessoa.

O suspeito preso em flagrante e os 110 kg de maconha apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis ao caso.