Um detento, de 45 anos, foi encontrado morto no último sábado, 20, dentro de uma das celas do Presídio Manuel Barbosa de Souza (Premabas), no município de Tobias Barreto. O homem, identificado como Ricardo Alves das Costa, cumpria pena por estuprar e matar uma criança de 6 anos no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com nota da Secretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), o homem foi encontrado desfalecido no momento em que os servidores realizavam a chamada para a distribuição do café da manhã. As equipes de saúde da unidade prisional foram até o local e realizaram os primeiros atendimentos e constataram que o interno estava morto.

O Instituto Médico Legal (IML) foi até o local e a perícia oficial do Estado constatou que o homem morreu vítima de espancamento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte FAN F1