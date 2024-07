Certamente! Aqui está a matéria reformulada:

Na manhã desta segunda-feira (22), um hóspede foi encontrado sem vida em um quarto de hotel localizado na Orla de Atalaia, na zona sul da capital.

Segundo informações fornecidas pela polícia, a vítima é um cidadão da Irlanda do Norte que estava hospedado no estabelecimento. No entanto, as circunstâncias que levaram à sua morte ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Científica foi chamada ao local para realizar a perícia, e o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima.