Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cumpriram mandado de prisão definitiva contra um homem de 36 anos condenado pela Justiça em decorrência do crime de estupro de vulnerável. A ação policial ocorreu em um posto de combustíveis no município de Laranjeiras, nessa quinta-feira, 4.

De acordo com as investigações, que foram conduzidas pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), a vítima foi uma criança de 12 anos, a qual foi abusada até os 14 anos de idade. Os crimes ocorreram entre 2016 e 2018.

O homem investigado era vizinho da família da vítima e se aproveitou dessa condição de confiança para cometer os abusos sexuais. Diante dos fatos identificados na investigação, a Justiça o condenou a uma pena de 24 anos de reclusão.

Nessa quinta-feira, ele foi detido em cumprimento à decisão judicial de prisão definitiva. O investigado já se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.