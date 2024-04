O investigado como autor do latrocínio que vitimou um idoso no dia 10 de fevereiro deste ano no bairro José Conrado de Araújo foi detido em cumprimento a mandado de prisão durante ação policial deflagrada pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri). A investigação foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), vinculada ao Depatri. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 8.

De acordo com a delegada Thereza Simony, o investigado pelo latrocínio do idoso foi identificado a partir de um trabalho de apuração policial que teve início com a identificação do motorista por aplicativo que comprou o aparelho celular da vítima. “A partir daí, nós chegamos ao investigado pelo latrocínio”, contextualizou.

Diante da identificação do investigado como autor do latrocínio do idoso, a investigação avançou no sentido de possibilitar a prisão. “A Derof solicitou mandado de prisão preventiva do investigado pelo latrocínio à Justiça. Com a decisão judicial, a equipe efetuou a prisão dele nessa segunda-feira”, complementou Thereza Simony.

Após ser preso, o investigado como autor do latrocínio que vitimou o idoso no bairro José Conrado de Araújo confessou o crime, conforme detalhou a delegada. “Ele disse que foi realmente foi ao encontro da vítima para roubá-la. Ele entrou em luta corporal e levou mais de R$ 600, o celular e cartões de crédito, que foram utilizados após o crime”, revelou.

Agora, o investigado já se encontra à disposição do Poder Judiciário para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. “O trabalho da polícia foi concluído com a prisão do investigado, e o inquérito policial sobre o caso será encaminhado à Justiça nos próximos dias”, finalizou a delegada Thereza Simony.