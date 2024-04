Policiais civis das Delegacias de Pacatuba e de Neópolis cumpriram o mandado de internação provisória contra um adolescente investigado por atos infracionais de lesão corporal, ameaça e estupro. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 29, em Neópolis. Os atos infracionais investigados ocorreram em Pacatuba.

De acordo com as informações policiais, os fatos ocorreram entre fevereiro e março deste ano nas dependências de uma instituição de acolhimento. A vítima é uma jovem acolhida no local que fica em Pacatuba.

Após representação da autoridade policial, houve inicialmente a transferência para outra instituição, em Neópolis, mas o adolescente continuou as ações de violência.

O adolescente investigado pelos atos infracionais já se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.