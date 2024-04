Policiais da Delegacia de Malhada dos Bois, com o apoio do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), cumpriram o mandado de prisão contra um homem que estava sendo investigado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 25, no município de Japoatã.

O mandado de prisão havia sido expedido no mês de agosto de 2023 e o suspeito estava foragido, sendo preso após o recebimento de uma denúncia anônima, que informou a localização atual do então procurado.

As equipes se deslocaram para o povoado Tatu, no município de Japoatã, a fim de averiguar a veracidade da informação, montaram uma campana e confirmaram que, de fato, se tratava do investigado. O homem foi preso e conduzido à Delegacia Plantonista de Propriá, para a audiência de custódia posteriormente.

Após o cumprimento do mandado de prisão, a Delegacia de Malhada dos Bois conclui a investigação, que teve início, ainda no mês de agosto de 2023, indiciando dois irmãos que vinham praticando tráfico na área de Malhada do Bois, Japoatã e áreas adjacentes.

A Polícia Civil reforça a importância do Disque-Denúncia, 181, e lembra que o sigilo do denunciante será resguardado.