Em continuidade à Operação Olho de Peixe, duas mulheres investigadas por furtos em estabelecimentos comerciais na Zona Sul de Aracaju foram presas nessa terça-feira, 16. As investigadas, de 27 e 48 anos, foram presas em flagrante por policiais civis da Delegacia de Turismo (Detur), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol).

De acordo com as informações policiais, a equipe recebeu a informação de que as investigadas estavam em um supermercado, na Melício Machado. As duas mulheres, que já eram investigadas no âmbito da operação, saíam do estabelecimento comercial com 12 barras de chocolate.

As duas mulheres possuem antecedentes criminais, pela prática de diversos furtos, em estabelecimentos comerciais de Aracaju e de cidades do interior de Sergipe.

Elas foram presas em flagrante pelo crime de furto qualificado e conduzidas à Detur. Na unidade policial, também foram cumpridos dois mandados de prisão em aberto contra a investigada de 48 anos. As decisões judiciais são das comarcas de Maruim e Própria.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.