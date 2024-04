A Delegacia Regional de Estância, por meio da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por roubo em um ônibus do transporte intermunicipal e a um motoboy durante horário de trabalho. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 8.

Segundo o delegado Renato Tavares, após os roubos, foram iniciadas as investigações sobre os crimes. “Em que foram ouvidas as vítimas e testemunhas, sendo angariados indícios de que os crimes eram praticados por dois suspeitos”, explicou.

“Durante a apuração policial, foi possível chegar a um dos suspeitos da autoria dos crimes investigados, o qual foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas”, complementou Renato Tavares.

As vítimas relataram que o suspeito agia utilizando-se de arma de fogo para ameaçar as vítimas dos crimes. “E subtrair a renda em dinheiro do cobrador do ônibus e pertences pessoais dos passageiros, como também para subtrair a motocicleta do motoboy”, acrescentou o delegado.

Diante dos indícios apurados na investigação, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito, ocasião em que o Juízo Criminal decretou a prisão dele.

Passados alguns dias com intensas diligências para identificar a localização do suspeito, na tarde dessa segunda-feira foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva do investigado.

O preso já se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso, e o inquérito policial está em fase final para o encaminhamento ao Poder Judiciário.