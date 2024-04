A Delegacia Regional de Estância, com apoio da Coordenadoria de Operações Especiais (Core), prendeu em flagrante um suspeito de tráfico de drogas em Estância. A operação aconteceu após denúncias anônimas, nessa segunda-feira, 15.

Segundo as investigações, o tráfico acontecia no bairro Porto D’Areia, no município sergipano e, após denúncias de populares de que havia uma comercialização intensa no local, foi iniciada a ação policial.

Diligências foram iniciadas para verificação da procedência da denúncia. No local, a Polícia Civil realizou o flagrante de um homem portando uma grande quantidade de entorpecentes. Ele detinha 4kg de maconha, 230g de cocaína e celulares, além de outros itens utilizados para realizar a comercialização do material ilegal.

O homem e outros suspeitos presentes no local foram presos e já estão à disposição do Poder Judiciário para a audiência de custódia. As investigações policiais continuarão para indiciar outros possíveis envolvidos na venda de entorpecentes ilegais no município estanciano.

A Polícia Civil relembra a importância da população denunciar práticas criminosas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.