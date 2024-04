Na tarde do último domingo, 31, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prendeu um homem por tráfico de drogas, no bairro 17 de Março, Zona Sul de Aracaju. Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam dois simulacros de arma de fogo.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo no Santa Maria, quando foi acionada por populares que denunciaram a prática de tráfico de drogas por um homem, que também estava portando uma pistola.

Com base na informação, os policiais realizaram buscas na região e identificaram uma pessoa com as mesmas características repassadas nas denúncias feitas por populares.

Ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu e entrou em um apartamento. Ele jogou um objeto pela janela, mas logo em seguida foi alcançado pelos policiais.

Em virtude da ação, foi realizada a busca pessoal e domiciliar. No local, os militares encontraram drogas dos tipos maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, embalagens para acondicionamento de substâncias ilícitas, dois simulacros de arma de fogo, cinco munições, três aparelhos celulares e R$ 36,00 reais.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.