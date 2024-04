Na manhã do último sábado, 30, militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) conduziram uma mulher à delegacia por adulteração de sinal veicular, em Cedro de São João, interior sergipano.

Os militares realizavam patrulhamento ostensivo, pela avenida Helena Sá, região central de Cedro, quando identificaram uma motocicleta suspeita. Diante da situação, os policiais realizaram a consulta veicular e constataram que a placa da moto era clonada. A placa fazia referência a um Fiat Siena, com localização de Salvador.

Os policiais prosseguiram com as verificações e perceberam que os números do motor e do chassi estavam suprimidos.

Ao pedirem explicações à condutora, ela alegou que o veiculo era do seu marid e que aquisição tinha ocorrido através de um leilão. A mulher não apresentou os documentos da moto.

Diante do flagrante, o caso foi encaminhado à delegacia de Propriá para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE