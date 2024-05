Sete mulheres e dois homens foram agredidos em uma lanchonete localizada no bairro Ponto Novo, em Aracaju, na última quarta-feira (1º). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SE)

Em relato nas redes sociais, os representantes da organização religiosa de matriz africana, Candomblé Ketu, a qual as vítimas são membros, explicou que as agressões foram motivadas por racismo e homofobia. Na ocasião, alguns rapazes que estavam sentados na mesa ao lado começaram a desferir vários comentários de cunho preconceituoso.

Quando levantou para ir até o banheiro, uma das vítimas esbarrou no carro de um dos suspeitos de praticar o crime. Isso teria ocasionado uma discussão entre as vítimas com cerca de seis homens.

Segundo a SSP, das vítimas envolvidas, apenas três foram atendidas em hospital. Uma deles ficou com o rosto desconfigurado, após tentar separar a briga.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado e o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) irá investigar o caso. “Uma das vítimas e uma testemunha já prestaram depoimento. Ela também foi encaminhada para o IML para ser submetida a exame pericial de lesão corporal”, diz a SSP por meio de nota.

Ainda segundo a SSP, o DAGV também solicitou a coleta de imagens do local onde aconteceu a agressão que serão utilizadas na investigação.

Fonte A8