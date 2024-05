Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem por quebra de medida protetiva, nessa quinta-feira, 2, em Taiçoca, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, a equipe do 5º BPM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, houve o flagrante de uma quebra de medida protetiva de urgência, a qual limitava o suspeito de aproximar-se da vítima.

Por isso, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia local para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE