Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado por descumprimento de medida protetiva. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 2.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, a unidade policial recebeu uma cota judicial para cumprimento de um mandado de prisão. “Por descumprimento de medida protetiva de urgência em favor da mãe do investigado em 2023”, detalhou.

“Logo que tivemos conhecimento do fato, e expedição do mandado, diligenciamos para localização do investigado, que foi preso e encaminhado à audiência de custódia”, acrescentou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.