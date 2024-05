Nessa terça-feira (21), militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam dois homens por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital.

Durante patrulhamento no bairro, militares do BPChoque receberam informações do Ciosp sobre uma ocorrência de tráfico de drogas na Rua 10. Assim que chegaram ao local, um homem tentou fugir pelo telhado, mas foi interceptado logo em seguida. O outro também foi preso na casa de familiares, onde foi encontrada parte das drogas.

Na ação, os militares apreenderam várias invólucros de maconha, haxixe e cocaína. Por fim, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista para procedimentos.

Fonte: Ascom PM/SE.