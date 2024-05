Na manhã dessa quarta-feira, 22, a Delegacia Regional de Carira cumpriu o mandado de prisão definitiva contra um homem pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município carirense. O acusado também responde por receptação na cidade de Frei Paulo.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Samuel Oliveira, o homem já esteve detido pelos crimes citados no mandado, mas, após as condenações, as penas foram unificadas, sendo descontado o tempo que o condenado já cumpriu anteriormente, restando ainda 12 anos de reclusão em regime fechado.

Após o cumprimento da determinação judicial, o preso foi encaminhado para a audiência de custódia, junto ao Poder Judiciário, estando à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que, quaisquer informações e denúncias sobre crimes na região de Carira, podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.