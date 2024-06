Policiais civis da Delegacia de Turismo (Detur), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 28 anos natural de Sergipe, mas que estava foragido do estado do Piauí. Ele é investigado por criar um perfil falso para obter fotos íntimas e extorquir as vítimas, conforme apuração da Polícia Civil piauiense. A ação policial ocorreu em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, nessa quarta-feira, 29, e foi divulgada nesta quinta-feira, 30.

De acordo com as informações policiais, a investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), de Teresina (PI)i. Conforme investigação, o suspeito, que é natural de Sergipe, criou um perfil falso, em uma rede social e se passou por um famoso cantor do Piaui.

Conforme apuração policial, o investigado utilizou o perfil para manter relacionamentos com mulheres da cidade de Teresina, capital do Piauí. Assim, ele obteve fotos íntimas delas e, posteriormente, exigiu dinheiro para não divulgá-las. As vítimas foram ameaçadas e efetuaram transferências bancárias para a conta do suspeito.

De posse do mandado de prisão, expedido pelo Juízo da Central de Inquéritos de Teresina, a DRCI passou as informações para a Detur, que, por sua vez, acionou a Dipol. Com as informações sobre o endereço da residência do investigado, a Polícia Civil de Sergipe cumpriu o mandado de prisão. O investigado confessou os crimes.