Na tarde desta terça-feira, 28, no município de Riachão do Dantas, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão definitiva contra um homem acusado por furto. O crime ocorreu num supermercado situado no bairro Capucho, em Aracaju.

Segundo informações policiais, o delito aconteceu no ano de 2021, quando o homem foi detido em flagrante após furtar um estabelecimento atacadista, na capital sergipana.

Após o delito, o homem acabou foragindo, até que, hoje, a Polícia Civil de Riachão do Dantas conseguiu localizá-lo, cumprindo a ordem judicial de prisão. O delegado Bruno Santana, responsável pelo caso, orienta a população que, qualquer relato sobre o paradeiro de fugitivos da Justiça, pode ser feito através do Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.