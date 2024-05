Policiais civis da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) prenderam em flagrante um homem que pedia dinheiro para devolver um celular roubado em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 2, na Barra dos Coqueiros.

Segundo o delegado Alexandre Felipe, a vítima estava em uma avenida do conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, quando teve o celular roubado. O crime ocorreu no dia 26 de abril. O suspeito do roubo ainda não foi identificado.

Nessa quinta-feira, uma pessoa entrou em contato com a vítima e informou que estava com o aparelho celular roubado. A devolução seria feita mediante o pagamento de uma quantia. Diante do fato, a vítima acionou a 5ª DM.

O homem, em posse do telefone roubado, marcou o encontro em um conjunto residencial na Barra dos Coqueiros para efetuar a devolução. A vítima foi ao local, e o suspeito foi preso pela equipe da 5ª DM, que recuperou o celular.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante por receptação. Ao ser interrogado, o ele explicou que tinha adquirido o telefone na noite do dia anterior, 1º de maio. Ele disse ainda que, ao saber que o celular era roubado, pediu dinheiro para devolver o aparelho.

O delegado Alexandre Felipe ressaltou que o preso é reincidente em diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, furto qualificado e violência doméstica. “Em virtude desse histórico, foi solicitada a prisão preventiva durante a lavratura do auto de prisão em flagrante”, destacou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181.