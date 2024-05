Na tarde dessa quarta-feira (8), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prendeu um homem por interceptação, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, pelo conjunto João Alves, quando foi acionada por uma pessoa, que alegou ter sofrido um assalto. Segundo a denúncia, seu Samsung A50, um tablet e R$ 92,00 foram retirados da sua loja.

O denunciante repassou a localização do celular, e, com base nisso, os militares foram em busca do endereço, que coincidia com uma loja de telefones.

Ao questionar o proprietário, este disse que um homem passou no seu estabelecimento e deixou o aparelho. Não foram apresentados cupons fiscais da origem dos aparelhos.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE