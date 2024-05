Nos últimos meses, têm surgido alegações preocupantes sobre possíveis casos de nepotismo e empregos fantasmas na Prefeitura de Monte Alegre, Sergipe. Entre os indivíduos envolvidos nesses relatos estão Mireli e sua irmã, Michely Os detalhes dessas alegações lançam luz sobre práticas questionáveis dentro da administração pública local.

Mireli, supostamente residente na cidade de Paulo Afonso, Bahia, é citada como uma beneficiária de um cargo comissionado na Secretaria de Obras do município de Monte Alegre. O salário relatado para ela é de R$ 2.824,00. No entanto, segundo informações da comunidade, Mireli raramente é vista desempenhando suas funções no município, levantando suspeitas sobre a legitimidade de seu emprego.

Por outro lado, Michely, irmã de Mireli, é avistada regularmente assessorando o pré-candidato a prefeito Evandro, sobrinho da atual prefeita de Monte Alegre, Nena.

O detalhe intrigante é que Michely é oficialmente lotada no município de Cristinápolis, situado em outra região do estado de Sergipe. Sua presença constante na campanha política local levanta questões sobre o uso inadequado de recursos públicos e possíveis conflitos de interesse.

Diante desses fatos, a população de Monte Alegre tem questionado abertamente as motivações por trás dessas nomeações e alocações de recursos.

A aparente desconexão entre o local de residência de Mireli e seu local de trabalho, bem como a presença constante de Michely em atividades políticas em Monte Alegre, suscitam preocupações legítimas sobre o uso indevido de cargos públicos para fins pessoais e políticos.

Essas alegações não apenas levantam dúvidas sobre a integridade da administração da prefeita Nena, mas também sugerem a possibilidade de ela estar usando cargos comissionados fantasmas para promover a pré-campanha de seu sobrinho, Evandro.

Se confirmadas, essas práticas não apenas violariam os princípios éticos e legais da administração pública, mas também minariam a confiança dos munícipes em suas lideranças locais.

Em face dessas alegações sérias, é imperativo que sejam realizadas investigações rigorosas para esclarecer os fatos e responsabilizar qualquer conduta imprópria. A transparência e a prestação de contas são fundamentais para manter a integridade e a confiança nas instituições democráticas locais.

A população de Monte Alegre espera respostas e ações concretas para abordar essas preocupações legítimas e garantir a probidade na administração pública.