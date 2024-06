Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto apreenderam um adolescente suspeito de ato infracional de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no bairro Santa Rita, nessa segunda-feira, 3.

De acordo com as informações policiais, as investigações apontaram que o adolescente mantinha um ponto de venda de drogas na localidade. A partir daí, foi deflagrada a ação policial nessa segunda-feira.

Com o adolescente, foram apreendidas diversas porções de substância entorpecentes do tipo crack prontas para a comercialização, diversas notas de dinheiro e uma motocicleta.

O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Tobias Barreto, onde foi autuado pelo ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.