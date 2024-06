Porto da Folha vive um momento de intensas articulações políticas. O pré-candidato a prefeito, Thiago Santana, teria solicitado ao atual prefeito, Miguel, a remoção da secretária de educação, Clea, indicando a prima de sua esposa, Verônica, para ocupar o cargo.

Essa manobra pode indicar um jogo de interesses mais amplo dentro do cenário político de Porto da Folha, onde alianças e apoios são cruciais para o futuro político dos envolvidos.

À medida que as eleições municipais se aproximam, a movimentação dos pré-candidatos e as decisões do prefeito Miguel serão acompanhadas de perto pela população e pelos analistas políticos.

A permanência de Clea na Secretaria de Educação é de interesse pessoal de Miguel, pois ele precisa de Clea e sua família em um projeto político futuro.