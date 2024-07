Na manhã desta sexta-feira, 19, uma operação conjunta entre a Divisão de Narcóticos (Denarc) da Delegacia regional de Estância, a Agência Regional de Inteligência do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) e o 8º Batalhão de Porto Seguro da Polícia Militar da Bahia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem foragido da justiça sergipana. A prisão ocorreu no Bairro Paraíso dos Pataxós, Porto Seguro.

Durante o cumprimento da decisão judicial, o foragido apresentou às equipes um RG com dados falsos tentando dificultar a sua identificação. Diante disso, ele foi conduzido à Delegacia de Porto Seguro. Além do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.