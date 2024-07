Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso ocorreu na região central de Aracaju, na madrugada do sábado, 13. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira, 17.

De acordo com as informações policiais, a vítima estava em um ponto de ônibus na avenida Doutor Carlos Firpo, no Centro da capital, quando foi surpreendida por dois homens.

O caso foi identificado pelos operadores do videomonitoramento do Ciosp, que acionaram uma equipe da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) que foi direcionada ao local do fato.

A vítima foi encontrada e narrou que teve a mochila com dinheiro e documentos roubados. Ainda na ação policial, um dos suspeitos foi alcançado e preso. Com o suspeito, foi encontrada uma faca utilizada no roubo.

Diante do caso, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. Quanto ao segundo suspeito, ele já foi identificado, e as buscas para localizá-lo já estão em andamento.