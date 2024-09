No último sábado, Gararu foi palco de um dos maiores eventos políticos já registrados em sua história. A pisadinha promovida pelo candidato a prefeito Marcelo de Ary, do partido União Brasil, atraiu uma multidão que, segundo organizadores, é a maior manifestação popular já vista no município. O evento, que marcou um importante momento da campanha de Marcelo, reforçou seu papel como principal nome da oposição na disputa pela prefeitura.

Marcelo, que concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito, tem ganhado força nas ruas e nas redes sociais, principalmente após o sucesso da pisadinha.

O evento contou com a presença massiva de eleitores e simpatizantes que percorreram as ruas de Gararu em apoio ao candidato.

Além da grande adesão popular, a pisadinha destacou o clima de insatisfação com a atual administração municipal.

Marcelo de Ary, em seu discurso, reforçou suas propostas de mudança e renovação, focando em áreas como saúde, educação e infraestrutura. “Gararu precisa de um novo rumo, e estamos aqui para mostrar que a força do povo vai transformar esta cidade”, disse o candidato ao se dirigir à multidão.

A manifestação também chamou atenção por ter atraído pessoas de todas as regiões do município, o que, para analistas, reforça o alcance da campanha de Marcelo e sua capacidade de mobilização. O evento ganhou repercussão nas redes sociais, com vídeos e fotos circulando amplamente, mostrando o apoio crescente ao candidato de oposição.

O sucesso da pisadinha de Marcelo de Ary pode ser um indicativo do fortalecimento da sua candidatura na reta final da campanha, consolidando-o como um dos principais nomes na disputa eleitoral em Gararu.