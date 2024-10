O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou um sinistro de trânsito entre micro-ônibus e uma motocicleta. O condutor da motocicleta veio a óbito. O fato ocorreu no início da noite dessa segunda-feira, 14.

Segundo levantamento feito no local do sinistro, o micro-ônibus e a motocicleta transitavam na SE-270 no sentido Lagarto – Simão Dias.

Nas proximidades do trevo de Riachão do Dantas, o condutor da motocicleta caiu do veículo e foi atropelado pelo micro-ônibus, vindo a óbito no local.

O condutor do micro-ônibus passou pelo teste do etilômetro que não indicou consumo de bebida alcoólica. Os veículos foram liberados na delegacia.