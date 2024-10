O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) atuou num acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 8, na Rodovia SE-335, município de Japoatã. O sinistro foi do tipo colisão traseira e envolveu um caminhão e uma motocicleta.

De acordo com o levantamento feito no local do ocorrido, por volta das 6h desta terça, na altura do povoado Tatu, zona rural japoatãense, a moto modelo Fazer 150 colidiu na traseira de um caminhão de marca Mercedes-Benz. O acidente levou o motociclista a óbito, ainda na rodovia.

Durante os trabalhos, o BPRv, em parceria com a guarnição da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), controlou o trânsito no local, até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que fez o recolhimento do corpo.

No atendimento, ficou constatado que nenhum dos veículos tinha irregularidade. Sendo assim, os dois foram liberados no próprio local do acidente, ao fim da ação.