O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou três sinistros de trânsito entre a tarde e noite dessa segunda-feira, 7. Os casos ocorreram nas rodovias SE-120, SE-100 e SE-449. Em um dos casos, o condutor de uma motocicleta veio a óbito. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 8.

SE-120

Por volta das 17h40, o BPRV foi solicitado pelo Ciosp para atendimento de sinistro de trânsito na rodovia SE-120, na rotatória que fica na entrada do município de Neópolis. No local, a equipe identificou que o sinistro ocorreu após um dos veículos tentar acessar a rotatória que dá acesso a Japoatã.

O condutor da motocicleta foi conduzido para o hospital para atendimento médico, não sendo possível realizar o teste etilômetro. O condutor da motocicleta não tinha CNH. O condutor do carro também foi encaminhado ao hospital, mas retornou ao local e, ao ser submetido ao etilômetro, não foi constatada embriaguez.

SE-100

Por volta das 19h15, o BPRv foi acionado pelo Ciosp para o atendimento a um sinistro de trânsito na SE-100, em Barra dos Coqueiros. No local, a equipe identificou que houve uma colisão entre dois veículos, sendo um deles não identificado pois não mais se encontrava no local do sinistro.

Conforme apuração policial, o condutor de um veículo teria se deparado com animal atravessando na rodovia, freando bruscamente, fazendo com que o motociclista colidisse no fundo do veículo não identificado. O condutor da motocicleta foi encaminhado pelo Samu para atendimento médico.

SE-449

Por volta das 19h45, o BPRv foi solicitado pelo Ciosp para atendimento ao sinistro de trânsito na SE-449, em Barra dos Coqueiros. A unidade identificou que havia ocorrido uma colisão traseira seguida de batida em um poste.

Duas motocicletas colidiram, e o condutor de um dos veículos morreu ainda no local do sinistro de trânsito. O condutor da outra motocicleta e a passageira não tiveram ferimentos. O caso foi encaminhado à delegacia.