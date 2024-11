Durante a madrugada do domingo, 3, a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Japãozinho, zona norte da capital. A ação resultou na prisão em flagrante do suspeito do crime.

Segundo as investigações, a vítima – um homem – discutiu com o suspeito na tarde de sábado. A discussão ocorreu em torno de uma dívida.

À noite do sábado, o investigado como autor do crime invadiu a residência da vítima e efetuou disparos de arma de fogo.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Após a madrugada realizando diligências, a equipe do DHPP localizou o investigado em sua própria casa e realizou a prisão em flagrante. O investigado confessou a prática do crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.