Na tarde desta quinta-feira (6), uma operação da Delegacia de Areia Branca, com apoio de policiais da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e de militares do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município, resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos. O jovem é investigado por diversos atos infracionais, incluindo ameaça, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e furtos.

A apreensão ocorreu após a Polícia Civil reunir provas e solicitar à Justiça a internação do suspeito. Com a decisão judicial expedida, os agentes deram cumprimento ao mandado e encaminharam o adolescente à Comunidade de Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória (Caseip), antiga Usip, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Além das investigações em andamento, o jovem já havia sido autuado em flagrante no último domingo (2), após furtar uma motocicleta na cidade de Areia Branca.