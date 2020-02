Delegado fala sobre Danielle, após comentários de radialista

Após comentários feitos pelo jornalista e radialista André Barros acerca da pré-candidata a prefeita de Aracaju Danielle Garcia (Cidadania) e que provocaram discussões acaloradas nas redes sociais, o também pré-candidato à Prefeitura, delegado Paulo Márcio (DC), saiu em defesa da amiga e adversária momentânea, atestante a sua honradez e honestidade.

“Por mais relevante que seja a discussão em torno de um possível preconceito de gênero, penso que a questão de fundo merece maior atenção por parte de todos os envolvidos e da sociedade em geral. Tenho com ela uma relação de amizade de quase duas décadas, condição que me obriga tanto quanto me habilita, assim entendo, a me posicionar publicamente, não contra o jornalista, a quem respeito e não tenho o direito nem a pretensão de julgar, mas em defesa da amiga circunstancialmente adversária, pois, se assim não o fizesse, seria duramente cobrado pela minha consciência”, explicou Paulo Márcio.









SSP Sergipe

Sobre Danielle se dividir no desempenho de suas funções enquanto mãe, delegada e dona de casa, Paulo Márcio relata a sua vivência ao lado da colega, por quem nutre uma amizade de mais de 20 anos.

“Danielle e eu não só ingressamos juntos na Polícia Civil em novembro de 2001, como, literalmente, iniciamos juntos nossa carreira na mesma regional (Ribeirópolis). Sua filha Maria era então um bebê de poucos meses, totalmente dependente dos cuidados daquela que se desdobrava entre as funções de delegada, mãe e dona de casa. Movida a nhoque, que levava todo santo dia em sua marmita (até hoje ela não consegue comer carne e outras proteínas animais), Danielle desempenhava com maestria e profunda responsabilidade sua atividade profissional, sem descuidar da casa e de sua filha, seu maior tesouro”, ressalta o pré-candidato.

Por último, Paulo Márcio reiterou o seu pensamento quanto a Danielle Garcia e garantiu que se trata de uma mulher honesta e séria.

“É óbvio que, como postulante ao cargo de prefeita, caberá a Danielle – como a cada um de nós – convencer o eleitorado de que reúne as condições para tanto, inclusive no que diz respeito à capacidade de gestão. No que toca à sua honestidade e ética, no entanto, penso que é dever de todos nós que a conhecemos não só prestar-lhe a devida solidariedade. E para aqueles que ainda possam ter qualquer dúvida em relação à retidão de caráter da delegada e pré-candidata Danielle Garcia, eu afirmo com total convicção: pela honestidade e seriedade de Danielle Garcia, eu ponho a minha mão no fogo”, finalizou o delegado Paulo Márcio.

Assessoria de Comunicação