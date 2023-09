No último domingo, 24, o Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) prendeu um homem por desacato durante uma ocorrência de perturbação do sossego alheio no Conjunto Padre Pedro, bairro Santa Maria.

Os militares foram à residência do suspeito após solicitação do Ciosp-190. A unidade recebeu a denúncia de populares incomodados com o barulho excessivo na residência. Assim que chegaram ao local da denúncia, foi possível flagrar o som em volume abusivo.

O proprietário da residência recebeu os militares bastante exaltado, com ofensas e xingamentos. Ele foi preso por desacato, e o som foi apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista para as devidas providências.

Fonte: Ascom PM/SE