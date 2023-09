A Delegacia de Itabaianinha cumpriu o mandado de internação provisória do adolescente investigado pelo ato infracional de homicídio de um guarda municipal de Nossa Senhora do Socorro. O fato ocorreu em Aracaju. O adolescente foi apreendido nesta terça-feira, 19.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, o guarda municipal foi morto a tiros no Bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju, no mês de abril deste ano. Investigação e procedimento policial correm em segredo de Justiça com atribuição da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Por meio dos agentes de polícia de Itabaianinha, o adolescente envolvido no ato infracional foi localizado e encaminhado à delegacia local acompanhado do pai.